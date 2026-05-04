www.controradio.it IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI - Un progetto di Virgilio Sieni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:02 Share Share Link Embed

Mercoledì 6 maggio alle ore 17.00 e alle 20.00

a Firenze alla Galleria Isolotto | Giardino delle Erbacce/piazza dei Tigli | viale

dei Bambini | Scuola Primaria Montagnola

IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI, un progetto di Virgilio Sieni, il primo presidio di arte

contemporanea co-curato interamente dai bambini.

Il progetto, trae ispirazione dalla celebre raccolta poetica di Elsa Morante del 1968, intreccia i linguaggi del corpo e della danza, azioni coreografiche e sculture monumentali in un percorso pionieristico rivolto alle generazioni che vengono per conoscere e incorporare l’arte attraverso il gesto.