Il Manifesto per la Faentina – Lanciato ierii con una manifestazione a Borgo San Lorenzo (Firenze) coi sindaci del Mugello e molti cittadini – fra cui tanti pendolari per Firenze e Faenza – il ‘Manifesto per la ferrovia Faentina’, documento in cui si chiedono in 14 punti interventi di potenziamento e ammodernamento. La manifestazione è stata promossa dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Comitato Pendolari ‘Mugello attaccati al treno’

il Sindaco di Borgo San Lorenzo Leonardo Romagnoli