Il futuro di Sammezzano

Per il Castello di Sammezzano a Reggello (Firenze ), in stato di abbandono da quasi 30 anni, c’è la svolta: è avvenuto il passaggio di proprietà alla Smz Srl, riconducibile all’imprenditore Giorgio Moretti, noto a Firenze per aver fondato gli Angeli del Bello.

Massimo Sottani, comitato Sammezzano