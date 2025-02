www.controradio.it Il digitale aiuta a pensare? Come costruire la competenza digitale fin dall'infanzia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:19:15 Share Share Link Embed

In studio: Cosimo Di Bari, professore associato di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Firenze, si occupa di Media Education e Gianfranco Staccioli, pedagogista e segretario nazionale della Federazione Italiana dei Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva – CEMEA.

Di fronte alla capillare diffusione degli schermi nella vita quotidiana dei soggetti e in particolare dell’infanzia, anziché pensare al digitale come un nemico da sconfiggere, è auspicabile chiedersi quali siano le sue caratteristiche e come esso possa essere gestito adeguatamente per integrarsi in modo “ecologico”. A fare la differenza sono le modalità con le quali l’adulto (in primis) e il bambino (di conseguenza) interagiscono con questi strumenti. I due intervistati, da una prospettiva pedagogica, si interrogheranno proprio su come pensano i bambini di fronte al digitale: osservando degli adulti sempre più concentrati sugli (o distratti dagli) schermi, ma anche provando ad interagire attivamente con i vari device.