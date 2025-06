www.controradio.it Il collettivo di fabbrica ex Gkn si mobilita per Gaza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:09:41 Share Share Link Embed

FIRENZE. Oggi, mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 21:00, secondo flash mob con la Brigata sonora del

Collettivo di fabbrica ex Gkn “Urlo per Gaza”, in piazza del Duomo a Firenze a conclusione della tendata

organizzata da Firenze per la Palestina.