Il Chianti contro l’emendamento della Lega (educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole)
Otto Ordini degli Psicologi chiedono di essere auditi dal ministro Valditara sul ddl che limita l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, imponendo la condivisione preventiva con le famiglie di tutti i materiali didattici e vietando questi temi nell’infanzia e primaria: “Limitare o escludere queste attività significa privare le giovani generazioni di strumenti fondamentali per comprendere e gestire i cambiamenti fisici ed emotivi legati alla crescita”.
Intanto in Chianti progetti a rischio e mobilitazioni.
ospiti in studio: Giacomo Amalfitano assessore alle politiche educative del Comune di Greve in Chianti e Marta Monnecchi la professionista del progetto di educazione all’affettività realizzato lo scorso anno e che dovrebbe ripartire a metà novembre nelle scuole medie e primarie.