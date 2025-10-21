www.controradio.it Il Chianti contro l'emendamento della Lega (educazione alla sessualità e all'affettività nelle scuole) Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:23:27 Share Share Link Embed

Il Chianti contro l’emendamento della Lega (educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole)

Otto Ordini degli Psicologi chiedono di essere auditi dal ministro Valditara sul ddl che limita l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, imponendo la condivisione preventiva con le famiglie di tutti i materiali didattici e vietando questi temi nell’infanzia e primaria: “Limitare o escludere queste attività significa privare le giovani generazioni di strumenti fondamentali per comprendere e gestire i cambiamenti fisici ed emotivi legati alla crescita”.

Intanto in Chianti progetti a rischio e mobilitazioni.