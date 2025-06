Podcast I bambini di Firenze per i bambini di Gaza: il 7 giugno un pullman per la pace Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:04:16 Share Share Link Embed

Un gruppo di famiglie fiorentine parteciperà alla manifestazione nazionale di Roma promossa dalle forze del centrosinistra. L’iniziativa nasce dalle domande dei più piccoli di fronte alle immagini della guerra

Il pullman partirà nella mattina del 7 giugno da Firenze con a bordo famiglie, bambine e bambini. I posti sul pullman sono andati esauriti in due giorni grazie ad un gruppo whatsapp e al passaparola vecchia maniera. Per questo è in corso il tentativo di organizzare un secondo pullman. Chi desidera partecipare può scrivere a [email protected]. INTERVISTA CON Cecilia Pezza