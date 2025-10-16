H/EARTHbeat,  il festival dedicato alle musiche del mondo torna a Firenze dal 23 ottobre al 30 novembre

H/EARTHbeat, Battiti del cuore e della terra, il festival dedicato alle musiche del mondo torna a Firenze dal 23 ottobre al 30 novembre 2025 per la sua quarta edizione, con la direzione artistica di Enrico Romero e l’organizzazione e gestione di Music Pool e cpom artisti provenienti da Africa, Asia ed Europa

Si parte con l’afrobeat fuso al nu-jazz dei Kokoroko, da Londra. Poi l’Africa, con il ritorno del desert blues di Bombino, il nuovo progetto di Habib Koite con quella specie di all-stars griot che è Mande’ Sila, il fascino della voce di Carmen Souza dalle isole di Capoverde e il gran finale del Festival, con le musiche, le danze e lo spirito delle maschere tradizionali africane con la nostra produzione originale Nyaama Ni Maskan. Tra gli altri ospiti di questa edizione Calibro 35, Daniele Sepe, e Yaraka.

NELL’AUDIO intervista con il direttore artistico enrico romero