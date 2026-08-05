www.controradio.it Gli Uffizi (e palazzo Pitti) si rifanno il look: 50 mld di lavori in 2 anni Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:00:58 Share Share Link Embed

Lavori in corso alle Gallerie degli Uffizi: decine di progetti, alcuni conclusi altri in svolgimento o in rampa di lancio, per un totale di 50 milioni che nel giro di due anni trasformeranno il complesso museale, dalla Galleria delle Statue e delle Pitture, a Palazzo Pitti fino al Giardino di Boboli.

I cantieri coprono ogni area di intervento: riallestimenti museografici, restauri di opere e ambienti, rifunzionalizzazione o nuova illuminazione di spazi, incremento di servizi e misure per rendere il complesso sempre più accogliente per i visitatori.

Tra le altre cose a Boboli previsto il recupero funzionale dell’Anfiteatro per realizzare spettacoli pubblici, (con un investimento di 3 milioni). Mentre A Palazzo Pitti sarà musealizzato l’ultimo piano attualmente chiuso.

Agli Uffizi saranno realizzate la sezione introduttiva di Storia delle collezioni e un nuovo ingresso nella Sala monumentale i cui cantieri partiranno fra qualche mese. Avviato infine il rifacimento dell’intero apparato didascalico del museo e della segnaletica del complesso. Attenzione anche per gli apparati dedicati alla sicurezza conservativa.