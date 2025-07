www.controradio.it Giulia Mei - Live Ultravox Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:31 Share Share Link Embed

Sabato 19 LUGLIO – ULTRAVOX FIRENZE

GIULIA MEI live

A seguire: DJ set by GISELA (Co.Lore)

Prato della Tinaia

Ingresso gratuito

Una serata in cui le parole si intrecciano ai synth, il cuore batte a tempo di pianoforte… e poi esplode in pista.