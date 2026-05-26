Giovani, nel post pandemia raddoppiati ricoveri psichiatrici  in Toscana

I dati di Ordine dei Medici di Firenze e di Ars Toscana. Ricoveri psichiatrici quasi raddoppiati in dieci anni tra bambini e adolescenti toscani, accessi al pronto soccorso ai livelli più alti dell’ultimo decennio e una crescita marcata del disagio psicologico soprattutto tra le ragazze.
I dati presentati dall’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana mostrano come il ricorso ai servizi ospedalieri per disturbi psichiatrici nella fascia 0-19 anni sia aumentato costantemente dopo la pandemia: quasi 1 adolescente su 5 ha fatto gesti di autolesionismo. Ansia, disturbi alimentari e depressione tra i problemi più frequenti.
Intervista a:
Fabio Voller, coordinatore dell’Osservatorio di Epidemiologia dell’Agenzia Regionale di Sanità
Roberto Leonetti, coordinatore Commissione Salute Mentale in Adolescenza dell’Ordine dei Medici di Firenze