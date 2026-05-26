www.controradio.it Giovani, nel post pandemia raddoppiati ricoveri psichiatrici in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:52 Share Share Link Embed



I dati di Ordine dei Medici di Firenze e di Ars Toscana. Ricoveri psichiatrici quasi raddoppiati in dieci anni tra bambini e adolescenti toscani, accessi al pronto soccorso ai livelli più alti dell’ultimo decennio e una crescita marcata del disagio psicologico soprattutto tra le ragazze.

I dati presentati dall’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana mostrano come il ricorso ai servizi ospedalieri per disturbi psichiatrici nella fascia 0-19 anni sia aumentato costantemente dopo la pandemia: quasi 1 adolescente su 5 ha fatto gesti di autolesionismo. Ansia, disturbi alimentari e depressione tra i problemi più frequenti.

Intervista a:

Fabio Voller, coordinatore dell’Osservatorio di Epidemiologia dell’Agenzia Regionale di Sanità

Roberto Leonetti, coordinatore Commissione Salute Mentale in Adolescenza dell’Ordine dei Medici di Firenze