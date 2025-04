www.controradio.it Giovani e videogames: tornei nei quartieri e nelle scuole Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:07:26 Share Share Link Embed

Giovani e videogames: tornei nei quartieri e nelle scuole

Nasceranno 4 postazioni (Rifredi, Le Cure, a Brozzi, una sarà itinerante nelle scuole fiorentine): qui potranno giocare e imparare, condividere esperienze, con la supervisione di educatori. Spesso demonizzati e considerati diseducativi, i videogames possono diventare anche strumenti di crescita e apprendimento. Succede grazie a EduGamer, un progetto educativo che si basa sulle potenzialità dei videogiochi, portato avanti dalla cooperativa Il Girasole (che fa parte del consorzio Co&So e aderisce alla rete EduGamers for kids 4.0, progetto di Crescere Insieme, onlus torinese attiva da oltre 40 anni nel settore dei servizi educativi) nell’ambito del progetto del Comune di Firenze “Ecosistema Giovani” finanziato con fondi del Programma Nazionale (PN) Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, e sostenuto anche da The Burberry Foundation.

Lotar Sanchez coop. Il Girasole