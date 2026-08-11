www.controradio.it Giani: "la Liberazione di Firenze fu l'inizio di una nuova stagione fondata sulla democrazia, sulla libertà e sui valori della Costituzione Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:03:10 Share Share Link Embed

L’11 agosto “è una data scolpita nella storia della città e della Toscana. Dopo mesi durissimi di occupazione, Firenze ritrovò la libertà grazie al coraggio dei partigiani, delle forze alleate e di una popolazione che seppe resistere, aiutare, combattere e non arrendersi”. Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani a margine della cerimonia a Firenze, in piazza della Signoria.

“La Liberazione di Firenze non fu soltanto la fine di un’occupazione – prosegue -: fu l’inizio di una nuova stagione fondata sulla democrazia, sulla libertà e sui valori che avrebbero poi trovato piena espressione nella Costituzione. Ricordare l’11 agosto significa rendere omaggio a chi rischiò e perse la vita per restituirci un Paese libero”.

Nell’audio le parole di Giani, della presidente del consiglio regionale, Stefania Saccardi e dell’on (PD) Federico Gianassi