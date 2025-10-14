www.controradio.it Giani: la Giunta? E' ancora presto comunque non ci saranno solo eletti in Consiglio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Nella composizione della Giunta della Toscana le preferenze dei singoli candidati saranno tenute in considerazione ma non saranno l’unico criterio. “Voi sapete come agisco perché l’avete visto l’altra volta. Io non enfatizzo un aspetto, ma ritengo che la giunta debba essere frutto della composizione di più elementi”, le parole del rieletto presidente regionale Eugenio Giani rispondendo a una domanda sul successo personale dell’ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, oltre 22mila preferenze.

“E’ evidente che il livello di gradimento personale ottenuto nel risultato peserà”, tuttavia, ha spiegato altrettanto “evidente che peseranno anche tanti altri fattori: il merito, la competenza”. Obiettivo è “fare una squadra che lavori con le persone giuste al punto giusto”, e quindi “non necessariamente della giunta faranno parte solo eletti”. Inoltre, ha poi ricordato Giani, “è indubbio che questa volta avrò da dover rappresentare più forze politiche”, cinque anni fa “era molto più ristretta la maggioranza” e “conseguentemente la giunta terrà conto di tutto questo”.