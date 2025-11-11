www.controradio.it Giani bis: un'incognita risolve l'equazione (complessa) Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:15:42 Share Share Link Embed

Mia Diop 23enne da Livorno sarà vicepresidente in quota Shlein. Avrá la delega al lavoro e alle pari opportunita. Il suo nome va a suggellare la composizione di un puzzle complicatissimo, che lascia qualche frattura a vista, vedremo quanto pesante.

Veniamo alle conferme: Leonardo Marras, fedelissimo di Giani, all’economia. Monia Monni che però trasloca dall’ambiente alla sanita ipotecando il prossimo mandato, e Alessandra Nardini, che, sostenuta dai big shleiniani e dallo stesso Franceschini anche a dispetto dello stesso Giani, dovrebbe tenere istruzione e memoria. Le new entry sono invece Cristina Manetti, casa riformista, alla cultura, Filippo Boni, aretino, alle infrastrutture, David Barontini del Movimento 5 stelle, cui andrà l’agricoltura ma non il servizio idrico, e Alberto Lenzi sindaco di Fauglia, in quota Europa Verde per AVS.

L’ex portavoce di Giani, Bernard Dika sara sottoaegretario alla presidenza.

infine gli scontenti: Simone Bezzini ex alla sanita’ e Serena Spinelli ex welfare, materia che sovrebbe essere accorpata alla sanita. Oltre al votatissimo Matteo Biffoni di Prato che rmane fuori dalla giunta.

Il puzzle si completa infine con la renziana Saccardi alla presidenza del consiglio e con il riformista Mazzeo, ex presidente, che scala alla vicepresidenza a fianco del.meloniano Petrucci.

In soldoni alla fine Gianimette la sostanza, Schlein il colore il pd si lecca qualche ferita, soprattutto a Pisa e a Siena, ma anche a Livorno dove i riformisti avrebbero preferito un altro nome rispetto a Diop, per non dure sel Mugello. Cosi come siniatra italiana che avrebbe voluto almeno la vicepresidenza del consiglio e che invece dovrà accontentarsi di un sgretariato.

L’impressione e’ di un equibrio sotttile che punta sulla solidita del consiglio, dove Giani, piazza anche fedelissima Renata Casini, essendo Boni transitato in giunta. Un consiglio che però è meno monolitico, anzi molto più composito di quello uscente, governaato in tutto e per tutto dal pd. Sacrifici del ‘campo largo’. Del resto si è detto, la Toscana è un laboratorio. Stando attenti ale provette dovrebbe funzionare, a menoché non arrivi un virus dall’esterno…