Germania. Studenti in sciopero contro leva e guerra – Le mobilitazioni studentesche in Germania contro la leva militare e la militarizzazione di oggi, giovedì 5 marzo 2026 con scioperi scolastici nazionali in decine di città, rappresentano la seconda ondata di proteste dopo il successo delle manifestazioni del 5 dicembre 2025 che hanno visto la partecipazione di 55.000 persone. La protesta oppone la riforma approvata dal Bundestag sotto governo Merz (CDU-SPD), che introduce dal 1° gennaio 2026 la “Musterung” obbligatoria per i 18enni, per reclutare 20.000 volontari annui. E noi questa mattina siamo in diretta da Berlino con PAOLA GIACULLI, attivista, pubblicista, VANESSA, insegnante, sindacalista, EDGAR, 17 anni del Comitato organizzatore dello sciopero, poco prima dell’avvio ufficiale delle mobilitazioni.
