Genius Loci: dal 24 al 28 settembre Santa Croce si illumina di musica, performance, talk

Michelangelo Pistoletto, Carlo Lucarelli, Frida Bollani Magoni, Emma Nolde, Gianni Maroccolo, Enrico Rava e Fred Hersch. Sono solo alcuni dei protagonisti di ‘Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce’ il festival organizzato dall’pera di Santa Croce con Controradio e Controradio giunto all’8/a edizione, che quest’anno dedicata alla pace. Dal 24 al 28 settembre cinque giorni di concerti, talk e performance, tra la Basilica, il Cenacolo affrescato da Taddeo Gaddi, la Cappella Pazzi e il secondo chiostro.

Il cartellone sarà inaugurato mercoledì 24 alle 21,30 da ‘Io odio le favole. Storie che fanno paura ai bambini’, di e con Carlo Lucarelli.

Sentiamo questo speciale curato da Domenico Guarino che ha raccolto le voci dell’assessore alla cultura del comune di Firenze Giovanni Bettarini, di Stefano Filipponi, segretario generale dell’Opera di Santa Croce, del direttore generale di Controradio Marco Imponente, del direttore artistico Enrico Romero, e della vicepresidente della Fondazione Casa di Risparmio, Olivia Scaramuzzi