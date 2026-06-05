www.controradio.it Gen Z. Puntata del 5 giugno 2026 Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:16:16 Share Share Link Embed

Gen Z. Puntata del 5 giugno 2026. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.

Tema della puntata- Giovani e volontariato: i vincitori del bando “Siete presente”

15 progetti dell’area di Firenze hanno vinto il bando realizzato da Cesvot e finanziato da regione Toscana-Giovanisì con il contributo delle Fondazioni Bancarie della Toscana.

Le interviste raccolte per Genz da Sandra Salvato ai/lle giovani di tre dei 15 progetti che hanno vinto il bando.

Prossima ed ultima puntata di stagione il 19 giugno.