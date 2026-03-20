www.controradio.it Gen Z. Puntata del 20 marzo 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:27:37 Share Share Link Embed

Gen Z. Puntata del 20 marzo 2026. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.

Tema della puntata: Il Manifesto unitario della Rete della Gioventù artistica fiorentina

in studio con Chiara Brilli e Chiara Cortese con Lorenzo Giannotto, 22 anni, Presidente di ALTVIBE (AV APS). Si occupa di direzione strategica, sviluppo progettuale e relazioni con partner, istituzioni e soggetti del territorio. Rebecca Degli Innocenti, 21 anni, referente e coordinatrice del reparto comunicazione di ALTVIBE. Si occupa della comunicazione esterna di ALTVIBE ed è studentessa PROGEAS.