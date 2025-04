www.controradio.it Gen Z. Puntata del 18 aprile 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:22:09 Share Share Link Embed

Tema della puntata: Genz: giovani e volontariato. Cosa spinge un/a giovane oggi a dedicare il proprio tempo ad aiutare gli altri? Contrariamente ai luoghi comuni, i giovani svolgono attività gratuite in associazioni di volontariato più spesso della media della popolazione. ‘I giovani credono nel volontariato: sono interessati alla politica, ma hanno poca fiducia nelle istituzioni e molta di più dove trovano spazi di partecipazione e modalità di espressione. Ed è proprio il volontariato che vive il picco della fiducia degli under 34 (66 per cento)’. Il dato emerge da una ricerca condotta in cinque Paesi da Ipsos per l’Istituto Giuseppe Toniolo.

ospite in studio: Emma Caldini (foto), 19 anni. Studentessa della Facoltà di Scienze Politiche Servizio Sociale , Unifi. In procinto di iscriversi alla Facoltà di Psicologia, suo grande interesse. Volontaria presso una Casa famiglia/comunità per minori per aiuto nello studio e nella gestione delle attività quotidiane.