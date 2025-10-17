/
RSS Feed
Gen Z. Puntata del 17 ottobre 2025. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.
Tema della puntata: Giovani di piazza e di governo
Tema della puntata: Giovani di piazza e di governo
La partecipazione della GenZ alle mobilitazioni per la Palestina, in cortei, presidi, scioperi, occupazioni. La nuova generazione fa sentire la propria voce.
E il proprio voto?
Quanto le regionali in Toscana e la politica hanno attratto le neo elettrici e i neo elettori e li hanno convinti a partecipare all’appuntamento elettorale?
Riflettiamo insieme ad Andrea Montigiani, commentando insieme le interviste raccolte.