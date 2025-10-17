www.controradio.it Gen Z. Puntata del 17 ottobre 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:23:42 Share Share Link Embed

Gen Z. Puntata del 17 ottobre 2025. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.

Tema della puntata: Giovani di piazza e di governo

La partecipazione della GenZ alle mobilitazioni per la Palestina, in cortei, presidi, scioperi, occupazioni. La nuova generazione fa sentire la propria voce.

E il proprio voto?

Quanto le regionali in Toscana e la politica hanno attratto le neo elettrici e i neo elettori e li hanno convinti a partecipare all’appuntamento elettorale?