    Gen Z. Puntata del 17 ottobre 2025

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Gen Z. Puntata del 17 ottobre 2025
    Loading
    /
    Gen Z. Puntata del 17 ottobre 2025. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.
    Tema della puntata: Giovani di piazza e di governo
    La partecipazione della GenZ alle mobilitazioni per la Palestina, in cortei, presidi, scioperi, occupazioni. La nuova generazione fa sentire la propria voce. 
    E il proprio voto?
    Quanto le regionali in Toscana e la politica hanno attratto le neo elettrici e i neo elettori e li hanno convinti a partecipare all’appuntamento elettorale?
    Riflettiamo insieme ad Andrea Montigiani, commentando insieme le interviste raccolte.