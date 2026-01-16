    Gen Z. Puntata del 16 gennaio 2026. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e.

    0
     In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.
    Tema della puntata: Giovani tra sicurezza e divertimento. Dopo Crans Montana
    in studio Chiara Brilli e Andrea Montigiani
    La strage di giovani avvenuta nel locale “Le Constellation” a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno 2026 ci porta a riflettere su come il divertimento possa trasformarsi in tragedia se la sicurezza viene trascurata, manomessa, non controllata. Al di là dell’inchiesta, delle indagini, delle convalide per i proprietari del locale ed oltre la cronaca, vogliamo partendo dai giovani arrivando agli esperti affrontare vari aspetti: commozione, immedesimazione, riflessioni, regole, verifiche e richieste di spazi sicuri ed accessibili per divertirsi, anche sul nostro territorio.
    • Cosa rimane nella mente dei coetanei dopo una tragedia simile?
    le interviste di Tif agli  studenti degli istituti Galileo Galilei e Meucci di Firenze.
    • Lapo Albizi  giovane segretario di SI a Rignano sull’Arno e membro della consulta giovani locale
    Per i giovani servono spazi di aggregazione sicuri e accessibili”
    • Sicurezza: nel nostro Paese le norme antincendio sono severe e tra le più articolate d’Europa.

    Il problema spesso non è la fase di progettazione degli impianti di sicurezza, ma la loro gestione nel tempo.

    Ce lo spiega Massimiliano NovielloCoordinatore Commissione Prevenzione incendi Ordine degli architetti di Firenze.