TOSCANA. Dalle Università alle piazze continua la mobilitazione dei cittadini toscani per fermare il massacro a Gaza.

Il prof. Tomaso Montanari, storico dell’arte e Rettore dell’Università per stranieri di Siena lancia l’appello per eleggere il proprio domicilio in uno dei luoghi simbolo della Striscia di Gaza.