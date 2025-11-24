Bravo chi ascolta Gatti Mézzi. Tour nei teatri. L'intervista negli studi di Controradio 🎧 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:50:45 Share Share Link Embed

Dopo il successo del tour estivo, i Gatti Mézzi tornano in una dimensione più intima e personale. Tra gennaio e febbraio un tour nei maggiori teatri toscani. Martedì scorso Tommaso Novi e Francesco Bottai sono passati negli studi di Controradio per una lunga chiaccherata in compagnia di Giustina Terenzi e Pierluigi Megahertz durante la quale si è parlato di musica, ovviamente, il ‘disco dar vivo’, calcio , pesca, fagioli e fagioliadi.