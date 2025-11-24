    Gatti Mézzi. Tour nei teatri. L’intervista negli studi di Controradio 🎧

    0
    Logo Controradio
    Bravo chi ascolta
    Gatti Mézzi. Tour nei teatri. L'intervista negli studi di Controradio 🎧
    Loading
    /

    Dopo il successo del tour estivo, i Gatti Mézzi tornano in una dimensione più intima e personale. Tra gennaio e febbraio un tour nei maggiori teatri toscani. Martedì scorso Tommaso Novi e Francesco Bottai sono passati negli studi di Controradio per una lunga chiaccherata in compagnia di Giustina Terenzi e Pierluigi Megahertz durante la quale si è parlato di musica, ovviamente, il ‘disco dar vivo’, calcio , pesca, fagioli e fagioliadi.

    Tour 2026

    13.01 Teatro Puccini, Firenze

    13.02 Teatro del Popolo, Castel Fiorentino (FI)

    20.02 La Città del Teatro, Cascina (PI)

    Calendario in aggiornamento