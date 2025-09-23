Galletti (M5S): Il programma? Per noi i 23 punti dell’accordo con Giani sono tutti intoccabili 23 Settembre 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Galletti (M5S): Il programma? Per noi i 23 punti dell'accordo con Giani sono tutti intoccabili Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:36 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Intervista con la coordinatrice regionale del Movimento Cinque Stelle, Irene Galletti, in vista della prossime elezioni regionali