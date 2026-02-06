www.controradio.it Frane, Casagli: "in Toscana monitoraggio costante. Niscemi? Impossibili cose dele genere per le caratteristiche dei nostri suoli" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:00 Share Share Link Embed

“Fenomeni così grandi, così estesi”, come quello di Niscemi in Sicilia, “ritengo siano impossibili nelle condizioni geologiche della Toscana. La frana di Niscemi è un evento guidato dalle condizioni geologiche, non c’entra un granché col cambiamento climatico, non c’entra nulla con le frane che abbiamo avuto negli ultimi anni in Toscana e che hanno martoriato il territorio del Mugello, del Montalbano, della costa”. Quelle “sono frane piccole, totalmente diverse, cattive, fanno danni, ma non sono cose enormi come quella di Niscemi”.

E’ quanto ha detto il professore Nicola Casagli, docente del dipartimento di geologia dell’Università di Firenze a margine di una conferenza stampa su frane e dissesto idrogeologico. LO ABBIAMO INTERVISTATO