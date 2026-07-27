www.controradio.it Forteto, avvocati vittime: da Palazzo Chigi ancora nessun cenno sui risarcimenti dovuti Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

“È dal 2023 che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha tutti gli elementi per valutare per queste 17 vittime il diritto a percepire il risarcimento e il quantum da corrispondere. Rimaniamo stupiti dal silenzio della Presidenza del Consiglio dei Ministri” spiega l’avv. Noferi.

A poco meno di due mesi dall’udienza del 16 settembre, la presidenza del consiglio non ha ancora fatto alcuna proposta alle 17 vittime del Fioretto che hanno intentato una causa per ottenere i risarcimenti loro dovuti a causa dei dai patiti per le decisioni di organi dello Stato, a partire dal Tribunale dei minori, che negli anni ha avviato decine di bambini e bambine alla comunità gestita da Rodolfo Fiesoli, il cosiddetto Guru del Forteto, condannato in via definitiva a 14 anni e 10 mesi per maltrattamenti e abusi sessuali su minori. È dal 2023 che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha tutti gli elementi per valutare per queste 17 vittime il diritto a percepire il risarcimento e il quantum da corrispondere. Rimaniamo stupiti dal silenzio della Presidenza del Consiglio dei Ministri” spiega l’avv. Noferi. Secondo cui il fondo previsto la legge presentata da fratelli d’Italia in parlamento non basta sia perché vale solo 7 milioni di euro, sia perché la legge riguarda chi non ha potuto o voluto adire alle vie legali