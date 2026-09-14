Focus: SCUOLE E CITTA’ BOLLENTI: tra 'adattismo' e 'transizionismo', quale ricetta per non morire di caldo?
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Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato 23 milioni di euro per ‘rinfrescare le scuole’ in vista del nuovo anno. Una cifra risibile per un problema sempre più attuale, soprattutto dopo un’estate bollente. Come difenderci dal caldo, nelle scuole e nelle città? Ne abbiamo parlato con il prof. GIANFRANCO CARTEI, dolcente di diritto amministrativo UNIFI e con l’arch EGIDIO RAIMONDI,pres. fondazione Acrhitetti