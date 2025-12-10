www.controradio.it Flash mob presso l’azienda ospedaliera Careggi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:43 Share Share Link Embed

Giornata nazionale di iniziativa negli ospedali in solidarietà con i sanitari imprigionati in Israele. Il giorno 10 dicembre, dalle ore 11 fino alle ore 15, i lavoratori e le lavoratrici di Careggi – medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici, amministrativi – si sono dati appuntamento presso il Nuovo Ingresso Careggi (NIC1, sotto la direzione) per esprimere la loro solidarietà agli oltre 90 sanitari sequestrati dall’esercito israeliano in Palestina e chiederne la liberazione.

per i lavoratori di Careggi DR.SSA CRISTINA FABBRI