    Flash mob presso l’azienda ospedaliera Careggi

    0
    POLICLINICO LUCI SULLA PALESTINA 100 OSPEDALI PER GAZA FLASH MOB PER IL POPOLO PALESTINESE E PER I SANITARI UCCISI A GAZA OPERATORI SANITARI MEDICI CARTELLO CARTELLI FREE PALESTINE
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Flash mob presso l’azienda ospedaliera Careggi
    Loading
    /

    Flash mob presso l’azienda ospedaliera Careggi

    Giornata nazionale di iniziativa negli ospedali in solidarietà con i sanitari imprigionati in Israele. Il giorno 10 dicembre, dalle ore 11 fino alle ore 15, i lavoratori e le lavoratrici di Careggi – medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici, amministrativi – si sono dati appuntamento presso il Nuovo Ingresso Careggi (NIC1, sotto la direzione) per esprimere la loro solidarietà agli oltre 90 sanitari sequestrati dall’esercito israeliano in Palestina e chiederne la liberazione.

    per i lavoratori di Careggi DR.SSA CRISTINA FABBRI