Flash mob notturno di Salviamo Firenze

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“Se una persona cammina con calma in via Ricasoli, in quel meraviglioso tratto che collega San Marco a Piazza Duomo si trovano 18 tastierini e 118 affitti brevi visibili. Questa non è più una città, ma un albergo diffuso”. Questo è il cartello che il Comitato Salviamo per viverci ha affisso accanto agli adesivi con la X. “Chiediamo che almeno per le zone ad altissima intensità i tetti massimi e le regole vengano comunicati il prima possibile”.
Massimo Torelli del Comitato Salviamo Firenze per viverci