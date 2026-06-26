www.controradio.it Flash mob notturno di Salviamo Firenze Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:15 Share Share Link Embed

“Se una persona cammina con calma in via Ricasoli, in quel meraviglioso tratto che collega San Marco a Piazza Duomo si trovano 18 tastierini e 118 affitti brevi visibili. Questa non è più una città, ma un albergo diffuso”. Questo è il cartello che il Comitato Salviamo per viverci ha affisso accanto agli adesivi con la X. “Chiediamo che almeno per le zone ad altissima intensità i tetti massimi e le regole vengano comunicati il prima possibile”.