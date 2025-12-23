www.controradio.it Firenze, Teatro della Pergola: il nuovo dg è Walter Zambaldi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:25 Share Share Link Embed

Accordo raggiunto sul Teatro della Pergola: al posto di Carlo Calabretta, dg ad interim dopo l’uscita di Marco Giorgetti, ci sarà Walter Zambaldi, già direttore a Bolzano con alte qualità manageriali e artistiche. L’insediamento, tuttavia, non sarà immediato. Zambaldi è legato al Teatro Stabile della sua città per altri cinque anni, e potrebbe dunque essere necessario nominare una nuova figura direttiva in attesa del passaggio.