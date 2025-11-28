www.controradio.it Firenze, quale futuro per i 42mila mq dell'ex Ogr Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:24 Share Share Link Embed

A Firenze, occhi puntati sulle Ex Ogr, l’area delle Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie che si sviluppa dietro il Maggio Musicale. Palazzo Vecchio dice che non esiste ancora un piano definitivo sulla destinazione dell’area che Dario Nardella, quando era Sindaco, vedeva come una sorta di Cité parigina dedicata all’arte contemporanea e alla cultura. Ora le direttrici paiono altre, un mix di residenziale, commerciale e turistico su cui Palazzo Vecchio chiede all’operatore privato percorsi di partecipazione con i cittadini.