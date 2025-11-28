A Firenze, occhi puntati sulle Ex Ogr, l’area delle Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie che si sviluppa dietro il Maggio Musicale. Palazzo Vecchio dice che non esiste ancora un piano definitivo sulla destinazione dell’area che Dario Nardella, quando era Sindaco, vedeva come una sorta di Cité parigina dedicata all’arte contemporanea e alla cultura. Ora le direttrici paiono altre, un mix di residenziale, commerciale e turistico su cui Palazzo Vecchio chiede all’operatore privato percorsi di partecipazione con i cittadini.
Firenze, quale futuro per i 42mila mq dell’ex Ogr
