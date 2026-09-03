FIRENZE. A Firenze uno studente universitario può arrivare a pagare anche 750 euro al mese per una stanza singola, se posizionata nel centro storico o vicino al polo di scienze sociali a Novoli. Un po’ meno in altre zone della città, dove servono normalmente tra i 450 e i 550 euro. È quanto emerge dalla rilevazione del Centro Studi di SoloAffitti, dedicata al mercato delle locazioni a studenti. Riccardo Pisoni, 23 anni, studente di Scienze politiche e rappresentante di Udu.
Firenze proibitiva per gli studenti universitari, fino a 750 euro per una camera
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