    Firenze: Libri liberi sotto sfratto, appello per salvarla

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    Libri liberi
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    Firenze: Libri liberi sotto sfratto, appello per salvarla
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    La libreria, attiva dal 2003, è sotto sfratto per morosità. “Aiutateci ad esistere” dice ELISABETTA OLOBARDI,  presidente associazione LibriLiberi.

    L’abbiamo intervistata