Firenze: Libri liberi sotto sfratto, appello per salvarla 17 Giugno 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram Foto tratta da pagina FB libreria www.controradio.it Firenze: Libri liberi sotto sfratto, appello per salvarla Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:26 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed La libreria, attiva dal 2003, è sotto sfratto per morosità. “Aiutateci ad esistere” dice ELISABETTA OLOBARDI, presidente associazione LibriLiberi. L’abbiamo intervistata