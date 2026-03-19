www.controradio.it Firenze, in via Guelfa nasce il 'Polo Artigiano' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:36 Share Share Link Embed

Consegnati stamani i locali del nuovo Polo artigiano di via Guelfa, a Firenze. Otto spazi in tutto, dalla liuteria alla fotografia, dai gioielli alle cinture, fino alla piccola pelletteria, alle borse in pelle, alla moda, ew alla lavorazione dell’argento.

Il modello prevede assegnazioni a rotazione ogni anno e canoni calmierati: il fondo che costa di più vale 1.000 euro al mese. Il progetto prende avvio nell’autunno 2025 quando Cna Firenze metropolitana e Confartigianato si sono aggiudicate il bando della Città metropolitana con l’obiettivo di riportare lavorazioni artigiane di qualità nel centro storico e contribuire alla rigenerazione dell’area. Sentiamo una delle artigiane vincitrici del bando, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e un commerciante della zona, che sottolinea la valenza di rigenerazione in una strada e in un quartiere con tante problematiche