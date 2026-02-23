www.controradio.it Firenze, il 1 marzo in P.le Michelangelo i festeggiamenti per il Capodanno Cinese Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:49 Share Share Link Embed

Firenze si prepara a festeggiare il Capodanno cinese con la terza edizione della Festa delle Lanterne, in programma domenica 1 marzo 2026 al piazzale Michelangelo. L’evento, è dedicato all’Anno del Cavallo, simbolo di energia, vitalità e successo nella tradizione cinese. La manifestazione, in programma dalle 14 alle 18, prenderà il via con le tradizionali danze del leone e del drago, seguite da spettacoli e sfilate che animeranno il piazzale con musiche, costumi e coreografie ispirate alla cultura cinese. Accanto agli show, grande spazio sarà dedicato ai workshop interattivi, pensati per coinvolgere il pubblico e raccontare le tradizioni legate alla Festa delle Lanterne, una delle ricorrenze più antiche e sentite del calendario lunare.

Nell’audio le voci dell’assessore alla cultura del comune di Firenze, giovani Bettarini, e della console cinese per la Toscana YIN Qi