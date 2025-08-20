Firenze: Fatima ora ha una casa

Tanti fiorentini conoscono la storia difficile di Fatima che prima stava alla fermata Paolo Uccello e ora si era trasferita ai giardini di Santa Rosa. Per molto tempo è stato difficile sostenerla perché non accettava di entrare in un progetto ma ora finalmente grazie all’impegno dei servizi sociali del comune e al lavoro di squadra si è avviato un percorso che fa ben sperare. “Una storia che è un simbolo di come Firenze non voglia lasciare nessuno indietro ed essere veramente la città di tutte e tutti” dice l’assessore alla politiche sociali del Comune di Firenze, Nicola Paulesu, lo abbiamo intervistato