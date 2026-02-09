www.controradio.it Firenze è la prima città italiana a vietare la pubblicità dei combustibili fossili Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:42 Share Share Link Embed

il Consiglio comunale di Firenze, nel corso dell’ultima seduta, svoltasi il 4 febbraio scorso, ha approvato a larga maggioranza una mozione (già approvata con emendamenti nel giugno 2025 dalla Commissione per lo sviluppo economico del comune e cje ha come oggetto l’“Adozione di restrizioni / divieti circa le pubblicità relative alle fonti fossili”), che invita sindaca e giunta a introdurre restrizioni, fino al possibile divieto, per le pubblicità legate a prodotti e servizi con elevata impronta di carbonio, diventando la prima città italiana ad introdurre nel proprio ordinamento una simile disposizione

