Firenze è la prima città italiana a vietare la pubblicità dei combustibili fossili

il Consiglio comunale di Firenze, nel corso dell’ultima seduta, svoltasi il 4 febbraio scorso, ha approvato a larga maggioranza una mozione (già approvata con emendamenti nel giugno 2025 dalla Commissione per lo sviluppo economico del comune e cje ha come oggetto l’“Adozione di restrizioni / divieti circa le pubblicità relative alle fonti fossili”), che invita sindaca e giunta a introdurre restrizioni, fino al possibile divieto, per le pubblicità legate a prodotti e servizi con elevata impronta di carbonio, diventando la prima città italiana ad introdurre nel proprio ordinamento una simile disposizione
ASCOLTA L’INTERVISTA CON GIOVANNI GRAZIANI, consigliere Ecolò