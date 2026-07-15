www.controradio.it Firenze diventa la capitale del fumetto Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:25 Share Share Link Embed

FIRENZE. Gianni Bono, editore, storico e tra i massimi conoscitori del fumetto italiano, ha ufficialmente donato il suo sterminato archivio privato alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Un atto che segna una svolta per la storia del fumetto, con la creazione di quella che potrebbe diventare la prima biblioteca italiana dedicata a questo genere. Ai nostri microfoni parla Elisabetta Sciarra Direttrice della Biblioteca centrale nazionale di Firenze e Giovanna Lambroni Responsabile del settore periodico ed emeroteca della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.