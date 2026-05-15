www.controradio.it Firenze dei bambini. Con Pinocchio, tre giorni di attività per l'infanzia e non solo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

In occasione del bicentenario di Carlo Lorenzini (1826-2026), più noto come Carlo Collodi, il Comune di Firenze e la Fondazione MUS.E dedicano la XIII edizione dell’evento Firenze dei bambini proprio all’autore di Pinocchio e al delicato rapporto fra bugie e verità. La tre giorni dal 22 al 24 maggio rivolta ai più piccoli è organizzata con il patrocinio della Fondazione nazionale Carlo Collodi.

Audio: l’assessora all’educazione Benedetta Albanese e la direttrice artistica Valentina Zucchi

Tutte le attività sono gratuite, la maggior parte non necessita di prenotazione.

www.firenzebambini.it