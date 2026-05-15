Firenze dei bambini. Con Pinocchio, tre giorni di attività per l’infanzia e non solo

In occasione del bicentenario di Carlo Lorenzini (1826-2026), più noto come Carlo Collodi, il Comune di Firenze e la Fondazione MUS.E dedicano la XIII edizione dell’evento Firenze dei bambini proprio all’autore di Pinocchio e al delicato rapporto fra bugie e verità. La tre giorni dal 22 al 24 maggio rivolta ai più piccoli è organizzata con il patrocinio della Fondazione nazionale Carlo Collodi.
Audio: l’assessora all’educazione Benedetta Albanese e la direttrice artistica Valentina Zucchi
Tutte le attività sono gratuite, la maggior parte non necessita di prenotazione.
www.firenzebambini.it