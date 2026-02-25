www.controradio.it Firenze, da stasera nuovi lavori al Ponte al Pino, ma l'attesa è tutta per il nuovo ponte della tramvia a Gavinana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:13 Share Share Link Embed

Il nuovo ponte, che ancora non ha un nome, sarà pronto a collegare Firenze da sponda a sponda: dall’altezza di via Lapo da Castiglionchio a Gavinana fino a via Marco Minghetti a Bellariva. Il nuovo ponte, a due campate c avrà in tutto tre corsie: due in direzione lungarno Colombo e una verso Gavinana, oltre a percorsi pedonali e ciclopedonali laterali. L’apertura al traffico è prevista intorno a fine maggio, inizio giugno.

Inizia da questa sera, intorno alle ore 21, la terza fase dei lavori sul Ponte al Pino per operazioni di rinforzo delle “spalle” di appoggio del cavalcaferrovia tramite la realizzazione di micropali. A breve dunque la riapertura della corsia centrale per il Tpl, mentre chiuderà — fino al prossimo 6 marzo — la corsia in direzione di via del Pratellino e via del Campo di Arrigo. Divieto di transito anche in via degli Artisti . Ma la grande attesa è tutta per Il varo-del ponte di Bellariva, sulla linea tramviaria per Bagno a Ripoli che scatterà forse già entro il week end.

Dopo il via, in tre ore al massimo la Cmb di Carpi poserà 140 metri (sui 160 totali ) del ponte di Bellariva sulla spalla di Gavinana e sulla pila centrale nell’alveo dell’Arno. Si tratta di un’operazione molto delicata, come potete capire, che porterà il ponte prefabbricato della posizione attuale, parallela al fiume fino a una configurazione obliqua con una rotazione di poco meno di 90 gradi e in circa 3 ore. Non una cosa semplice visto che l’intero impalcato pesa almeno 1.700 tonnellate Il resto del ponte sarà varato entro fine aprile, quando i restanti 20 metri saranno assemblati e cuciti al resto della struttura.

A quel punto ci sarà il montaggio dell’acciaio ed il getto della soletta in cemento armato, il getto della soletta e la la pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Poi il nuovo ponte, che ancora non ha un nome, sarà pronto a collegare Firenze da sponda a sponda: dall’altezza di via Lapo da Castiglionchio a Gavinana fino a via Marco Minghetti a Bellariva. Il nuovo ponte, a due campate c avrà in tutto tre corsie: due in direzione lungarno Colombo e una verso Gavinana, oltre a percorsi pedonali e ciclopedonali laterali. L’apertura al traffico è prevista intorno a fine maggio, inizio giugno.