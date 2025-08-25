Firenze, cardioprotezione: al via programma di formazione e sensibilizzazione
/
RSS Feed
Share
Link
Embed
Firenze sempre più cardioprotetta grazie a un programma cittadino che vede fare squadra Comune, Città metropolitana, Azienda Usl Toscana Centro e le associazioni di Volontariato Croce Rossa Italiana, Misericordie e Pubbliche Assistenze. Fulcro del piano sarà un ciclo di iniziative per informare e formare la comunità sul tema tanto importanti della rianimazione e delle manovre salvavita in caso di arresto cardiaco. Ne abbiamo parlato con Nicola Armentano, consigliere metropolitano con deleghe alla Promozione della Salute, Sport e Sociale