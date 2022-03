Air France e Klm, saltano posti di lavoro a Firenze e Prato.

By

Dopo lo sciopero contro le procedure di licenziamento collettivo, Filt Cgil-Fit Cisl-UilTrasporti dicono “la pandemia non sia una scusa per distruggere l’occupazione, bisogna piuttosto agganciare la ripresa. Le istituzioni locali intervengano”. Nel mese di gennaio 2022 le compagnie aeree Air France e Klm hanno aperto procedure di licenziamento collettivo a livello nazionale. In Toscana sono interessati i lavoratori dei presìdi di Prato (Klm, su 5 lavoratori all’ufficio Cargo, dichiarati 4 esuberi) e Firenze (Air France, aeroporto di Peretola, su 5 lavoratori dichiarati 3 esuberi). Parla Marco Chellini della Filt Cgil.