Il Giappone come set cinematografico tra paesaggio, quotidianità e orrore atomico. Si tiene alla Compagnia di Firenze la seconda edizione del Festival del Cinema Giapponese in Toscana in programma dal 5 all’8 giugno prossimi. Lo speciale a cura di Chiara Brilli.