Fermiamo l’odio, aiutiamo i costruttori di pace. Mini tour in Italia

FIRENZE. Dal 12 al 15 maggio 2025 si svolgerà in Italia un mini tour di sensibilizzazione promosso dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) in collaborazione con il Centro Studi e Rivista Confronti, nell’ambito del progetto Fermiamo l’odio, aiutiamo i costruttori di pace. L’iniziativa prevede la partecipazione di due coppie di testimoni, ciascuna composta da un/a israeliano/a e un/a palestinese, provenienti dalle organizzazioni binazionali Parents Circle – Families Forum ( www.theparentscircle.org ) e Combatants for Peace ( www.cfpeace.org ). Il tour farà tappa a Firenze il 15 maggio. Gli aggiornamenti sugli eventi si troveranno sul sito https://www.fcei.it/fermiamo- lodio-aiutiamo-i-costruttori- di-pace/