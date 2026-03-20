www.controradio.it Femminicidio di Eleonora Guidi, Nonunadimeno promuove due presidi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:48 Share Share Link Embed

Nonunadimeno chiama in piazza “con amore e rabbia” per Eleonora Guidi, uccisa l’8 febbraio 2025 a Rufina (Firenze) dal compagno Lorenzo Innocenti, che poi tentò il suicidio gettandosi dalla finestra. Accadrà il 21 marzo alle 16 in piazza Santissima Annunziata a Firenze e poi il 25 marzo, con un presidio davanti al tribunale, in occasione dell’udienza per l’incidente probatorio per la perizia psichiatrica a cui Innocenti è stato sottoposto. “Lo Stato ha garantito all’imputato tutte le cure necessarie e il tempo per recuperare fisicamente e comprendere la gravità di quanto accaduto. Ora è giusto che lo Stato garantisca anche alle vittime ciò che spetta loro: giustizia”, così Nonunadimeno annunciando le due manifestazioni.