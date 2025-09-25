www.controradio.it Ex sindaco Impruneta aggredito a Firenze. Funaro "Solidarietà. Dal Governo e dal CdX risposte e non propaganda elettorale" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:51 Share Share Link Embed

L’ex primo cittadino di Impruneta viene aggredito a Firenze ed è subito polemica politica. Sui propri canali social l’esponente dem Alessio Calamandrei racconta quanto vissuto ieri sera in via Martelli.

Aggredito da un soggetto fuori controllo che dopo aver compiuto atti di vandalismo e dopo la chiamata al 112 da parte dell’ex sindaco, avrebbe aggredito quest’ultimo colpendolo a seggiolate davanti ad Eataly e facendolo andare al pronto soccorso. “In questo sistema, volenti o nolenti, qualcosa non sta funzionando” si sfoga sui social Calamandrei.

Coglie subito la palla il centrodestra. “Stavolta a raccontare la violenza che attraversa la città non è un ‘fascista’, come qualcuno nel Pd bollerebbe chi parla di sicurezza, ma un uomo di centrosinistra. Non ci sono più scuse”. A dirlo sono Jacopo Cellai e Sheila Papucci, capolista e candidata di Fratelli d’Italia nel collegio di Firenze 1.

Ma la sindaca Sara Funaro ai nostri microfoni dichiara “Solidarietà massima a Calamandrei. Noi ci siamo e ci siamo anche per collaborare, ma le risposte del Governo e la volontà del centrodestra mancano. C’è solo propaganda elettorale”.