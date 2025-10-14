www.controradio.it Eugenio Giani trascina il Campo largo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:43 Share Share Link Embed

Eugenio Giani è il vero vincitore di questa tornata elettorale regionale. Trascina il Campo largo, la sua lista va forte, in Consiglio regionale avrà molto più potere e dopo queste elezioni si afferma a livello nazionale.

Due dati politici. Dopo le elezioni regionali Eugenio Giani si pone politicamente come un interlocutore di rilievo nazionale. Ha fatto funzionare il Campo largo, dando gambe al progetto politico di chi fino all’ultimo sembrava non volerlo ricandidare. Ha portato a casa un grande successo personale e ora si ritrova con Consiglio molto più dipendente dalle sue scelte. Nel dettaglio, mentre prima c’erano solo due liste, adesso le liste di maggioranza sono quattro, ovvero Pd, Casa Riformista, Avs e M5s. A questa maggioranza andranno 26 seggi, compreso quello dello stesso Giani. Il Pd avrà 16 consiglieri, mentre nella passata legislatura ne aveva 23. Tre consiglieri andranno a Casa Riformista ed Avs e due al M5s. Tradotto in pratica politica, con questo scenario nuovo ed inedito, il Presidente della Giunta regionale Toscana potrà fare veramente quello che vuole. E potrà farlo sapendo di stare su di uno scenario nazionale, forte di iniziative andate ad impattare direttamente contro questo Governo, dalle legge sul fine vita a quella sul salario minimo. Sul versante dell’opposizione in Consiglio avremo le tre liste di centro destra a cui andranno 14 seggi. 11 o 12 a Fratelli d’Italia, 2 per Forza Italia e uno solo per la Lega, protagonista quest’ultima di una performance negativa da record. Questo Consiglio regionale non vedrà un’opposizione a sinistra della maggioranza targata Campo largo. Resta infatti il caso Antonella Bundu che porta a casa 72mila preferenze, mentre la sua lista Toscana Rossa – Rifondazione, Potere al Popolo e Possibile – si ferma poco sotto la soglia del 5% e dunque non entra in Consiglio.