Emergenza Libano: al via la campagna farmaci di COSPE 

COSPE è presente in Libano dal 1990 e, insieme a numerose associazioni locali, interviene in diversi settori per rispondere alle molteplici crisi che affliggono il Paese – economica, sociale, politica ed educativa. In particolare, da anni si occupa di promuovere e tutelare il diritto alla salute della popolazione locale e dei rifugiati siriani (fuggiti dal loro paese in guerra). Da oltre un anno, la guerra di Israele in Libano ha lasciato migliaia di famiglie sfollate senza casa, senza cure e senza accesso ai farmaci essenziali. Per rispondere a questa emergenza, COSPE lancia una campagna straordinaria di raccolta e distribuzione di farmaci, in collaborazione con ISTRID (Istituto ricerche studi informazioni Difesa) che da 10 anni lavora con UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) e grazie al primo importante contributo delle Farmacie Comunali Firenze.

https://dona.cospe.org/campaigns/libano/

Paola Sinigaglia, responsabile raccolta fondi per Cospe