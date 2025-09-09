www.controradio.it Elezioni regionali, Pd: passa il listino bloccato Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:46 Share Share Link Embed

Parte la campagna elettorale del Partito Democratico verso le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Ieri sera la direzione regionale della Toscana ha formalizzato le liste dei candidati al consiglio regionale e ha annunciato il listino bloccato. Sciolte le riserve, c’è chi corre per il terzo mandato, chi non corre affatto, come Vincenzo Ceccarelli, e c’è la sorpresa Bernard Dika come possibile sottosegretario della Regione Toscana.

