Parte la campagna elettorale del Partito Democratico verso le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Ieri sera la direzione regionale della Toscana ha formalizzato le liste dei candidati al consiglio regionale e ha annunciato il listino bloccato. Sciolte le riserve, c’è chi corre per il terzo mandato, chi non corre affatto, come Vincenzo Ceccarelli, e c’è la sorpresa Bernard Dika come possibile sottosegretario della Regione Toscana.
Elezioni regionali, Pd: passa il listino bloccato
